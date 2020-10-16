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Общество

Денис Сачков назвал главную проблему медучреждений Псковской области

Главная проблема станции скорой помощи, как и всех учреждений Псковской области, большинства субъектов Российской Федерации — это проблема кадрового дефицита, считает главный врач Службы «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 16 октября.

По словам Дениса Сачкова, кадровая проблема ярко выражена на станции «скорой помощи» в Пскове и на постах в муниципалитетах. Полностью обеспеченным кадрами пост «скорой» находится в Великих Луках, заметил Сачков. Он связывает такую ситуацию с «оптимальной работой» Великолукского медицинского колледжа, а также правильной профориентацией.

Денис Сачков также подчеркнул, что у медколледжа в Пскове не было своего общежития, поэтому был крайне низкий поток желающих обучаться там из районов Псковской области: «Не каждый из деревни может снять квартиры в Пскове для того, чтобы выучить своего ребенка. Общежитие появилось, надеемся на увеличение количества бюджетных мест, и будем сами заниматься профориентацией, сами будем заниматься привлечением фельдшеров для работы на скорой помощи».

«С врачами все гораздо сложнее, но это тоже наша зона ответственности. Я буду сам, совместно с отделом кадров станции выезжать в высшие учебные заведения: это и Санкт-Петербург, и Новгород, и Тверь, и Смоленск. Буду выезжать, буду проводить профориентационную работу. Это будет не просто, потому что в силу закона о медицинском образовании, на «скорой помощи» имеет право работать только врач с сертификатом «скорой помощи», а это двухлетняя ординатура. Поэтому, профориентацию нужно проводить изначально, может быть, даже начиная с первого курса студента, и заканчивая шестым курсом, чтобы потом дети шли в ординатуру», - сказал Сачков.

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