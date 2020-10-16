300 работников не хватает службе скорой медицинской помощи в Псковской области
300 работников не хватает службе скорой медицинской помощи в Псковской области. Об этом сообщил главный врач службы скорой медицинской помощи региона Денис Сачков в эфире проекта ПАИ-live 16 октября.
Денис Сачков отметил, что в это число входит медицинский и водительский персонал.
«Общее количество людей, работающих в выездных бригадах, – это и фельдшера, и медицинские сестры, и врачи, и водители скорой помощи (а это не медицинский персонал), составляет порядка 800 человек. Нормативное, что мы должны выпустить сегодня на линию - порядка 1000-1100. Совокупное количество медиков из них ровно половина. Не хватает 300 человек: 150 человек – медицинский персонал, 150 - водительский персонал», – сказал Денис Скачков.