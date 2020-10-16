Ещё 15 машин «скорой помощи» передадут в районы Псковской области

14:27, 16 октября 2020, ПАИ

Ещё 15 машин «скорой помощи» передадут в районы Псковской области на следующей неделе. Об этом сообщил главный врач службы скорой медицинской помощи региона Денис Сачков в эфире проекта ПАИ-live 16 октября.

По его словам, скорые уже доставлены на территорию Псковской области и сегодня на них должны поставить регистрационные номера. «На следующей неделе мы начнем выдавать их и в районы, и в города области», – добавил главный врач.

«За последние три года мы получили за счет средств федерального бюджета [это были целевые поставки в рамках постановления и правительства] порядка 100 автомобилей», – отметил Денис Сачков. Он подчеркнул, что в этом году Псковская область получила десять реанимобилей. Сачков отметил, что на сегодняшний день и центральный пост, и районные посты, и Великие Луки хорошо оснащены медицинской техникой.

Денис Сачков также добавил, что на сегодняшний день самой старой машине в регионе 7 лет. Этот транспорт получили в 2013 году в рамках федеральной программы по профилактики дорожного травматизма. Тогда за счёт средств областного бюджета были закуплены в Псковские и Великолукские скорые. С 2017 года провал начал нивелироваться, и вот на сегодняшний день, после получения новой партии машин, у нас на линии машин 2013 года останется несколько десятков», - заключил главный врач.