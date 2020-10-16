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Общество

В Псковской области от коронавируса лечатся 58 детей

Фото ПАИ.

Сегодня на лечении с коронавирусом в Псковской области находится 58 детей, из них четыре – госпитализированы. Об этом заявила 16 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции председатель комитета по здравоохранению псковской области Марина Гаращенко.

54 ребенка из 58-ти лечатся амбулаторно.

Как рассказала Марина Гаращенко, на сегодняшний день отмечается значительный прирост по количеству заболевших коронавирусом, приэтом вызывает тревогу у медиков то, что увеличиваются случаи с госпитализацией.

«Сегодня мы госпитализируем тяжелые и средние формы с коронавирусом, легкие формы находятся на амбулаторном лечении, - пояснила Гаращено, отметив, что ежедневно в больницы поступает 40-45 человек с коронавирусом.

На данный момент на лечении находится 766 человек, из них 256 госпитализированы, 501- на амбулаторном лечении. Среди заболевших 58 детей, из них четыре – госпитализированы.

 

 

 

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