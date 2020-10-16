2500 человек находится на самоизоляции в Псковской области

15:52, 16 октября 2020, ПАИ

2500 человек находятся на самоизоляции в Псковской области и ещё 6 человек в коронавирусных обсерваторах. Об этом заявила на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Гаращенко отметила, что это на сегодняшний день это не маленький процент для региона.

В Псковской области за последние сутки коронавирус подтвердили у 75 человек, всего коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 6 348 человека.

Выздоровело 4 334 пациента (за сутки – 33). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 114 472 (за сутки – 910) теста на коронавирус.

Всего в России коронавирусом заразились 1 354 163 человека, выздоровело – 1 048 097, умер – 23 491.