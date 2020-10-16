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Общество

Пскович осужден за кражи с незаконным проникновением в жилище

63-летний житель Псковского района осужден за совершение краж с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе следствия установлено, что мужчина за две недели совершил две кражи имущества, принадлежащего жителям деревни Быстрецово Псковского района. Злоумышленник проник в квартиры потерпевших путем взлома двери и разбития оконного стекла. Похищенное имущество частично было реализовано, вырученные деньги потрачены на приобретение алкоголя

Часть похищенного имущества обнаружили полицейские в результате проведенных следственных действий, а также при содействии самого обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным в кражах и назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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