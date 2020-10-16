Несколько несанкционированных мест складирования отходов ликвидировано в Пскове

17:50, 16 октября 2020, ПАИ

В Пскове ликвидировано несколько несанкционированных мест складирования отходов в рамках взаимодействия управления городского хозяйства администрации города и регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

В рамках выездного контроля сотрудники регоператора выявили на ряде контейнерных площадок складирование отходов растительного происхождения и строительного мусора. В связи с этим в управление городского хозяйства было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений и уборки свалок.

13 октября силами управления городского хозяйства был вывезен мусор со свалок на контейнерных площадках на улицах 1-й Полевой, 15; 1-й Посёлочной, 4; Торфяной, 22, Клавы Назаровой, 41; Бутырской, 3; Яна Райниса, 20; Южной, 25; Декабристов, 18; Торфяной, 2, Орлецкой набережной, 1. Всего со свалок увезли более 80 кубометров отходов.