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#Опросник ПАИ:Надо ли переименовывать улицы Пскова с революционным уклоном, возвращая им исторические названия

Стоит ли изменять давно прижившиеся названия псковских улицы, возвращая им исторические названия?  С таким вопросом корреспонденты Псковского агентства информации обратились к жителям Пскова.

«Привыкли», - так одним словом можно выразить общее мнение опрашиваемых. Никто не хотел бы переименовывать улицы родного города и запоминать что-то новое.

«Я думаю, нужно все оставить, как есть. Люди привыкли, тем более они изначально названы так по какой-то причине, нужно уважать имена и фамилии, в чью честь названы эти улицы», - выражает типичное мнение жительница города.

Еще одна псковичка также считает, что переименовывать не нужно, но по другой причине. На переименование уйдут большие финансы.

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