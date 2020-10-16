#Опросник ПАИ:Надо ли переименовывать улицы Пскова с революционным уклоном, возвращая им исторические названия

18:21, 16 октября 2020, ПАИ

Стоит ли изменять давно прижившиеся названия псковских улицы, возвращая им исторические названия? С таким вопросом корреспонденты Псковского агентства информации обратились к жителям Пскова.

«Привыкли», - так одним словом можно выразить общее мнение опрашиваемых. Никто не хотел бы переименовывать улицы родного города и запоминать что-то новое.

«Я думаю, нужно все оставить, как есть. Люди привыкли, тем более они изначально названы так по какой-то причине, нужно уважать имена и фамилии, в чью честь названы эти улицы», - выражает типичное мнение жительница города.

Еще одна псковичка также считает, что переименовывать не нужно, но по другой причине. На переименование уйдут большие финансы.