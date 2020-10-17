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Общество

Псковский поэт победил на Международном конкурсе в поддержку Донбасса

Псковский поэт Андрей Бениаминов победил на Международном  конкурсе в поддержку Донбасса «И мы сохраним тебя, русская речь…». Он выступил со стихотворением под названием «С добрым утром».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

Конкурс проводился в поддержку русского Донбасса, вставшего на защиту русских традиций, русской культуры и русского языка. Учредителями мероприятия выступили – Санкт-Петербургское и Ленинградское областное отделения Союза писателей России, Петровская Академия наук и искусств, Союз писателей Донецкой Народной Республики, Литературный альманах «Территория слова» Луганской Народной Республики.

Жюри конкурса отметили содержательность, духовность и высокий уровень стихосложения поступивших произведений.

С ДОБРЫМ УТРОМ…

Чуть дрожит рассвет. Разгоняя мрак,
солнце лезет вверх и слепит глаза:
– С добрым утром, мой недобитый враг.
Я в дозоре, значит, стрелять нельзя.

И не знаю, рад тому иль не рад,
что вчера тебя не поймал в прицел…
Нас прошедшей ночью утюжил «Град» –
два «двухсотых» рядом, а я вот – цел.

Я лежу, оглохнув от тишины,
и жую травинку, чтоб не курить,
а на той, другой стороне войны,
мой заклятый враг продолжает жить.

С ним росли бок о бок, в одном дворе,
и играли в прятки, в войну, в футбол:
невдомёк играющей детворе,
что один «кацап», а другой «хохол».

Старый дом разрушил шальной снаряд,
там погибли дочь моя и сынок…
– С добрым утром мой недобитый враг.
Мне осталось только спустить курок.

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