Псковский поэт победил на Международном конкурсе в поддержку Донбасса
Псковский поэт Андрей Бениаминов победил на Международном конкурсе в поддержку Донбасса «И мы сохраним тебя, русская речь…». Он выступил со стихотворением под названием «С добрым утром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.
Конкурс проводился в поддержку русского Донбасса, вставшего на защиту русских традиций, русской культуры и русского языка. Учредителями мероприятия выступили – Санкт-Петербургское и Ленинградское областное отделения Союза писателей России, Петровская Академия наук и искусств, Союз писателей Донецкой Народной Республики, Литературный альманах «Территория слова» Луганской Народной Республики.
Жюри конкурса отметили содержательность, духовность и высокий уровень стихосложения поступивших произведений.
С ДОБРЫМ УТРОМ…
Чуть дрожит рассвет. Разгоняя мрак,
солнце лезет вверх и слепит глаза:
– С добрым утром, мой недобитый враг.
Я в дозоре, значит, стрелять нельзя.
И не знаю, рад тому иль не рад,
что вчера тебя не поймал в прицел…
Нас прошедшей ночью утюжил «Град» –
два «двухсотых» рядом, а я вот – цел.
Я лежу, оглохнув от тишины,
и жую травинку, чтоб не курить,
а на той, другой стороне войны,
мой заклятый враг продолжает жить.
С ним росли бок о бок, в одном дворе,
и играли в прятки, в войну, в футбол:
невдомёк играющей детворе,
что один «кацап», а другой «хохол».
…
Старый дом разрушил шальной снаряд,
там погибли дочь моя и сынок…
– С добрым утром мой недобитый враг.
Мне осталось только спустить курок.