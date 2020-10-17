Псковский поэт победил на Международном конкурсе в поддержку Донбасса

10:33, 17 октября 2020, ПАИ

Псковский поэт Андрей Бениаминов победил на Международном конкурсе в поддержку Донбасса «И мы сохраним тебя, русская речь…». Он выступил со стихотворением под названием «С добрым утром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

Конкурс проводился в поддержку русского Донбасса, вставшего на защиту русских традиций, русской культуры и русского языка. Учредителями мероприятия выступили – Санкт-Петербургское и Ленинградское областное отделения Союза писателей России, Петровская Академия наук и искусств, Союз писателей Донецкой Народной Республики, Литературный альманах «Территория слова» Луганской Народной Республики.

Жюри конкурса отметили содержательность, духовность и высокий уровень стихосложения поступивших произведений.

С ДОБРЫМ УТРОМ…

Чуть дрожит рассвет. Разгоняя мрак,

солнце лезет вверх и слепит глаза:

– С добрым утром, мой недобитый враг.

Я в дозоре, значит, стрелять нельзя.

И не знаю, рад тому иль не рад,

что вчера тебя не поймал в прицел…

Нас прошедшей ночью утюжил «Град» –

два «двухсотых» рядом, а я вот – цел.

Я лежу, оглохнув от тишины,

и жую травинку, чтоб не курить,

а на той, другой стороне войны,

мой заклятый враг продолжает жить.

С ним росли бок о бок, в одном дворе,

и играли в прятки, в войну, в футбол:

невдомёк играющей детворе,

что один «кацап», а другой «хохол».

…

Старый дом разрушил шальной снаряд,

там погибли дочь моя и сынок…

– С добрым утром мой недобитый враг.

Мне осталось только спустить курок.