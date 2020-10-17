В Великолукском районе появился самодельный динопарк

13:26, 17 октября 2020, ПАИ

В деревне Крутовраг Переслегинской волости Великолукского района появился созданный руками местного жителя динопарк, коллекция которого продолжает пополняться, сообщает районная газета «Наш путь».

Динопарк создал Сергей Михайлов вместе с женою Инессой и их семью детьми. «Все свои скульптуры муж делает сам, - призналась женщина. – Лично я ни рисовать, ни вырезать не умею». Она рассказала, что идея создать динозавров появилась, когда в Великих Луках начали завозить самые первые фигуры ящеров. «Я их увидела и загорелась мечтой сделать у нас что-то похожее», – отметила Инесса.

Сергей Михайлов исполнил желание жены. На создание первого динозавра ушло тридцать шин. В планах у мастера – создание еще одного ящера шести метров в высоту.



Фото: Фото: газета «Наш путь».



Фото: Фото: газета «Наш путь».



Фото: Фото: газета «Наш путь».



Фото: Фото: газета «Наш путь».







«У нас в доме часто гостят семьи с детьми, – пояснили супруги. – Детей в семьях наших друзей тоже много – у кого-то четверо, у кого-то пятеро и детишкам всегда есть, чем у нас заняться. Это радует и вдохновляет не только детей, но и нас, взрослых». Создатели динопарка отметили, что благодаря скульптурам дети всегда на виду, а значит в безопасности.

«Хочется подарить детям сказку, чтобы они росли счастливыми, в окружении радости и заботы», – заключили Михайловы.