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Общество

В Великолукском районе появился самодельный динопарк

Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

В деревне Крутовраг Переслегинской волости Великолукского района появился созданный руками местного жителя динопарк, коллекция которого продолжает пополняться, сообщает районная газета «Наш путь».

Динопарк создал Сергей Михайлов вместе с женою Инессой и их семью детьми. «Все свои скульптуры муж делает сам, - призналась женщина. – Лично я ни рисовать, ни вырезать не умею». Она рассказала, что идея создать динозавров появилась, когда в Великих Луках начали завозить самые первые фигуры ящеров. «Я их увидела и загорелась мечтой сделать у нас что-то похожее», – отметила Инесса.

Сергей Михайлов исполнил желание жены. На создание первого динозавра ушло тридцать шин. В планах у мастера – создание еще одного ящера шести метров в высоту.

  • Динопарк
    Фото: Фото: газета «Наш путь».
  • Динопарк
    Фото: Фото: газета «Наш путь».
  • Динопарк
    Фото: Фото: газета «Наш путь».
  • Динопарк
    Фото: Фото: газета «Наш путь».

«У нас в доме часто гостят семьи с детьми, – пояснили супруги. – Детей в семьях наших друзей тоже много – у кого-то четверо, у кого-то пятеро и детишкам всегда есть, чем у нас заняться. Это радует и вдохновляет не только детей, но и нас, взрослых». Создатели динопарка отметили, что благодаря скульптурам дети всегда на виду, а значит в безопасности.

«Хочется подарить детям сказку, чтобы они росли счастливыми, в окружении радости и заботы», – заключили Михайловы. 

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