Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября

13:53, 17 октября 2020, ПАИ

Для псковских школьников ученический проездной билет на октябрь будет продлен на две недели ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, осенние каникулы в образовательных учреждениях из-за эпидемиологической ситуации продлены до двух недель вместо одной.

Также решением оперштаба в целях нераспространения вируса COVID-19 среди учащихся на период каникул приостанавливается действие ученического проездного билета в общественном транспорте в Пскове. Соответствующие изменения закреплены в указе губернатора области, регламентирующем меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В комитете отметили, что срок действия проездного для школьников будет продлен по истечении осенних каникул, в ноябре. Предполагается, что компенсация составит 50%.