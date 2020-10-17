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Общество

Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября

Фото Дарьи Хватковой.

Для псковских школьников ученический проездной билет на октябрь будет продлен на две недели ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова  на оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, осенние каникулы в образовательных учреждениях из-за эпидемиологической ситуации продлены до двух недель вместо одной.

Также решением оперштаба в целях нераспространения вируса COVID-19 среди учащихся на период каникул приостанавливается действие ученического проездного билета в общественном транспорте в Пскове. Соответствующие изменения закреплены в указе губернатора области, регламентирующем меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В комитете отметили, что срок действия проездного для школьников будет продлен по истечении осенних каникул, в ноябре. Предполагается, что компенсация составит 50%.

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