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Общество

В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Псковском районе на дороге Родина – Наволок завершается выравнивание асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В комитете отметили, что для ремонтных работ используется смесь на граните. После укладки асфальта подрядчик уложит геосетку и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Параллельно идут работы по планировке откосов и дна кюветов. Ранее дорожники расчистили полосу отвода от кустарника, выполнили ремонт 4 водопропускных труб и отфрезеровали изношенное покрытие дороги.

Контрактом также предусмотрено укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, посев травы на прибровочной части обочин, ремонт примыканий и съездов, автобусных остановок и посадочных площадок, нанесение разметки.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Всего приводят в порядок 5,9 километров трассы между деревнями Заровенье и Наволок. Стоимость работ составляет более 63 миллиона рублей. Срок сдачи объекта - 17 декабря. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт на ремонт заключен между Управлением автомобильных дорог Псковской области и ООО «ДорСтройСервис».

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автодорога Родина – Наволок относится к V технической категории, имеет две полосы движения. Ширина земляного полотна составляет от 10 до 12 метров, ширина проезжей части – шесть метров, обочин – от двух до четырех метров.

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