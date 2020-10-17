Мужская команда администрации Псковской области «Затойчи» стала победителем в Кубке губернатора по стрельбе

22:38, 17 октября 2020, ПАИ

В Псковской области завершился 2-ой открытый чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора. Соревнование, в котором приняли участие порядка 100 спортсменов в составе 30-ти команд, прошло на одном из стрелковых полигонов военного спецназа Псковского гарнизона Западного военного округа. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В меткости стрельбы соревновались военнослужащие, ветераны, представители силовых структур, а также представители администрации Псковской области. В составе команды «Затойчи» участвовал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках тактических стрельб участники показали навыки в 13 упражнениях, в которых вместе с меткостью оценивались правильность тактических действий, а также слаженность команд. Практические стрельбы проводились в 6 упражнениях. Стрелки использовали автоматы, пистолеты и винтовки различных моделей для поражения ростовых, грудных и головных мишеней, а также других целей на расстояниях от пяти до 200 м.

По итогам соревнований членами судейской коллегии были определены лучшие стрелки этого чемпионата. Победителей и призеров 2-го открытого чемпионата после завершения стрелковых упражнений наградил глава региона Михаил Ведерников.

В командном зачете тактических стрельб третье место завоевал коллектив УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Представители этой команды стали победителями дуэльных стрельб, завоевав кубок губернатора Псковской области. «Серебро» и «золото» — у коллективов воинских соединений специального назначения Западного военного округа.

В практических стрельбах мужская команда администрации Псковской области «Затойчи» стала победителем, заняв первое общекомандное место. Второе место у команды УФСБ России по Псковской области. Тройку лидеров замыкает коллектив одного из воинских соединений ЗФО.

Среди женских команд коллектив представителей региональной администрации «Затойчи — 2» занял третье место. Первое место заняли женщины-военнослужащие одной из частей Псковской области. Серебряные награды завоевали представительницы УФСБ России по Псковской области.

Судейская коллегия во главе с Валерием Емцевым были награждены памятными подарками. За большой вклад в проведение соревнования благодарственные письма от имени Губернатора Псковской области были вручены партнерам 2-го открытого чемпионата по тактической стрельбе. В рамках церемонии закрытия состоялось вручение памятных подарков и грамот за достижения участников соревнований в личных зачетах в рамках тактических и практических стрельб, а также в дуэльных стрельбах.

«Мы поздравили победителей, но я считаю, что проигравших сегодня нет. Одни соревнования стоят десятки обычных тренировок. Даже сильные спортсмены, достойные мастера на соревнованиях видят какие-то вещи, которые стоит потом отрабатывать. Я всем желаю удачи, ждем через год на этой же площадке», — заключил Михаил Ведерников.