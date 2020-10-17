0
19:40
Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе
17:26
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
16:22
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
14:53
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
13:53
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
13:50
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
13:02
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
Еще новости
Общество

Мужская команда администрации Псковской области «Затойчи» стала победителем в Кубке губернатора по стрельбе

В Псковской области завершился 2-ой открытый чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора. Соревнование, в котором приняли участие порядка 100 спортсменов в составе 30-ти команд, прошло на одном из стрелковых полигонов военного спецназа Псковского гарнизона Западного военного округа. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации  региона.

В меткости стрельбы соревновались военнослужащие, ветераны, представители силовых структур, а также представители администрации Псковской области. В составе команды «Затойчи» участвовал и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках тактических стрельб участники показали навыки в 13 упражнениях, в которых вместе с меткостью оценивались правильность тактических действий, а также слаженность команд. Практические стрельбы проводились в 6 упражнениях. Стрелки использовали автоматы, пистолеты и винтовки различных моделей для поражения ростовых, грудных и головных мишеней, а также других целей на расстояниях от пяти до 200 м.

По итогам соревнований членами судейской коллегии были определены лучшие стрелки этого чемпионата. Победителей и призеров 2-го открытого чемпионата после завершения стрелковых упражнений наградил глава региона Михаил Ведерников.

В командном зачете тактических стрельб третье место завоевал коллектив УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Представители этой команды стали победителями дуэльных стрельб, завоевав кубок губернатора Псковской области. «Серебро» и «золото» — у коллективов воинских соединений специального назначения Западного военного округа.

В практических стрельбах мужская команда администрации Псковской области «Затойчи» стала победителем, заняв первое общекомандное место. Второе место у команды УФСБ России по Псковской области. Тройку лидеров замыкает коллектив одного из воинских соединений ЗФО.

Среди женских команд коллектив представителей региональной администрации «Затойчи — 2» занял третье место. Первое место заняли женщины-военнослужащие одной из частей Псковской области. Серебряные награды завоевали представительницы УФСБ России по Псковской области.

Судейская коллегия во главе с Валерием Емцевым были награждены памятными подарками. За большой вклад в проведение соревнования благодарственные письма от имени Губернатора Псковской области были вручены партнерам 2-го открытого чемпионата по тактической стрельбе. В рамках церемонии закрытия состоялось вручение памятных подарков и грамот за достижения участников соревнований в личных зачетах в рамках тактических и практических стрельб, а также в дуэльных стрельбах.

«Мы поздравили победителей, но я считаю, что проигравших сегодня нет. Одни соревнования стоят десятки обычных тренировок. Даже сильные спортсмены, достойные мастера на соревнованиях видят какие-то вещи, которые стоит потом отрабатывать. Я всем желаю удачи, ждем через год на этой же площадке», — заключил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе
17 октября 2020
Шесть машин оказались в кювете на Кубке России по ралли в Бежаницком районе
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
17 октября 2020
Небольшой дождь и до +7 градусов обещают синоптики в Псковской области 18 октября
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
17 октября 2020
В Псковском районе завершается выравнивание асфальта на дороге Родина – Наволок
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
17 октября 2020
В Гдовском районе рыбак съехал на автомобиле с обрыва в озеро
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
17 октября 2020
Проездной билет для псковских школьников продлят на две недели ноября
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
17 октября 2020
Печорский кинозал приглашает посмотреть документальный фильм «Где ты, Адам?»
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
17 октября 2020
Три пожара ликвидировали псковские спасатели 16 октября
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе
17 октября 2020
ФОТОФАКТ: Публикуем последствия вчерашней аварии в Новосокольническом районе

Идет загрузка...