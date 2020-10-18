Псковичи выбрали «Народного участкового»

20:26, 18 октября 2020, ПАИ

В Псковской области победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2020» стал лейтенант полиции Валерий Тимофеев из Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Региональный этап конкурса проходил с 7 по 16 октября, были допущены 10 участковых уполномоченных полиции Псковской области. Каждый из участников в своей анкете попытался отразить, почему именно он должен представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе, и достоин почетного звания «Народного участкового».

За победителя регионального этапа конкурса Валерия Тимофеева проголосовало более 500 человек. Именно он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый – 2020, который пройдет с 1 по 10 ноября на интернет-сайте издания «Комсомольская правда».