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Общество

Великолучанка ударила подругу вилами в ягодицы

Великолучанка ударила подругу вилами в ягодицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великолукского района.

Известно, что в августе в одном из частных домов, расположенном в деревне Шелково Великолукского района, между двумя женщинами произошла ссора. В ходе конфликта одна из них взяла вилы и, используя их в качестве оружия, ударила другую в ягодицы. В результате этого женщине был причинен легкий вред здоровью.

По данному факту сотрудниками отдела дознания МО МВД России «Великолукский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные сбор доказательственной базы.

Результаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

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