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Общество

В России предложили маркировать продукты с излишним сахаром

Фото pixabay

В России предложили маркировать еду и напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 граммов продукта. С такой инициативой выступил Институт развития правового общества. Предложение уже поддержали в Госдуме, Общественной палате РФ и «Деловой России». Сейчас соответствующие письма направлены также главам Минздрава и Минпромторга, пишет газета «Известия».

Сторонники инициативы отмечают, что зачастую во многих продуктах сахар содержится в «скрытом виде», в непонятных для потребителей ингредиентах.

Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш отметила, что избыточное потребление сахара может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабетам и онкологии.

Предполагается, что маркировка должна быть хорошо заметна и занимать не менее 20 % от лицевой стороны упаковки товара.

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