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Общество

В Пскове жители улицы Звездной остались без тепла

  • В Пскове на улице Звездной ведутся ремонтные работы труб
    Фото: teploseti_pskov
  • В Пскове на улице Звездной ведутся ремонтные работы труб
    Фото: teploseti_pskov
  • В Пскове на улице Звездной ведутся ремонтные работы труб
    Фото: teploseti_pskov
  • В Пскове на улице Звездной ведутся ремонтные работы труб
    Фото: teploseti_pskov

В Пскове на улице Звездной меняется большой участок труб горячего водоснабжения с целью устранения утечки. Об этом сообщили «Псковские тепловые сети» в своем Instagram-аккаунте.

Из-за проводимых работ многие жители улицы остались без тепла в домах.

Руководство предприятия принесло извинения за доставленные неудобства и заявило, что приложит все усилия для скорейшей и комфортной подачи тепла.

«Берегите себя и близких, а мы сбережем тепло в ваших домах», – отметили сотрудники «Псковских тепловых сетей».

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