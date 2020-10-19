В Пскове жители улицы Звездной остались без тепла

14:33, 19 октября 2020, ПАИ

В Пскове на улице Звездной меняется большой участок труб горячего водоснабжения с целью устранения утечки. Об этом сообщили «Псковские тепловые сети» в своем Instagram-аккаунте.

Из-за проводимых работ многие жители улицы остались без тепла в домах.

Руководство предприятия принесло извинения за доставленные неудобства и заявило, что приложит все усилия для скорейшей и комфортной подачи тепла.

«Берегите себя и близких, а мы сбережем тепло в ваших домах», – отметили сотрудники «Псковских тепловых сетей».