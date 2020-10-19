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Общество

Ввод в гражданский оборот двух вакцин от COVID-19 разрешили в России

Выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики COVID-19, заявила замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. Об этом пишет РИА Новости.

«И в настоящее время уже выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», - сказала она на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.

Массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября. В России уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19, таких как медики и силовики.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона». Его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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