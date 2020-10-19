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Общество

Резерв учителей создадут в Пскове для бесперебойного образовательного процесса

Для бесперебойного образовательного процесса в Пскове определяет необходимое количество учителей для резерва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков провел заседание городской комиссии по ГО И ЧС, на котором рассматривался комплекс дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса.

Открывая заседание, Александр Братчиков напомнил, что в целях предупреждения распространения коронавируса в Пскове школьные каникулы начались на неделю раньше.

«Надеюсь, с 1 ноября все школы полноценно заработают», - отметил он. Кроме того, глава администрации напомнил о достигнутой договоренности о подготовке студентов старших курсов ПсковГУ, которые могли бы проводить уроки в школах вместо заболевших учителей.

«Надо определить, какое число учителей должно быть в резерве, чтоб обеспечить бесперебойный образовательный процесс», - добавил он.

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