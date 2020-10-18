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Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска
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Общество

Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска

Фото Дарьи Хватковой.

Старшекурсники педагогических специальностей ПсковГУ для обеспечения непрерывного процесса обучения могут заменить учителей из группы риска по возрасту. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем  видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Глава региона заметил, что 75% классов, переведённых на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора, относятся к образовательным учреждениям областного центра. «Именно здесь необходимы дополнительные меры, чтобы распространение заболевания оставалось в контролируемых пределах. В Великих Луках и районах ситуация значительно более спокойная», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, уже есть случаи заболеваний среди преподавателей и, если ситуация будет развиваться аналогичными темпами, скоро учителей надо будет направить на самоизоляцию для сохранения жизни и здоровья. Он также  сообщил, что в регионе  начали готовить им временную замену для обеспечения непрерывного процесса обучения –  старшекурсников педагогических специальностей ПсковГУ

«На подготовку студентов нужно время для оформления необходимых документов и медицинских справок и для погружения в школьную программу», – добавил глава региона.

Губернатор напомнил, что детям в период осенних каникул, которые в этом году решено начать 19 октября, рекомендовано оставаться дома. «Для этого на две недели будет приостановлено действие ученических проездных билетов и возвращён запрет на посещение торговых центров несовершеннолетних без сопровождения родителей», – заключил Михаил Ведерников.

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