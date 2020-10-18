Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска

11:01, 18 октября 2020, ПАИ

Старшекурсники педагогических специальностей ПсковГУ для обеспечения непрерывного процесса обучения могут заменить учителей из группы риска по возрасту. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Глава региона заметил, что 75% классов, переведённых на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора, относятся к образовательным учреждениям областного центра. «Именно здесь необходимы дополнительные меры, чтобы распространение заболевания оставалось в контролируемых пределах. В Великих Луках и районах ситуация значительно более спокойная», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, уже есть случаи заболеваний среди преподавателей и, если ситуация будет развиваться аналогичными темпами, скоро учителей надо будет направить на самоизоляцию для сохранения жизни и здоровья. Он также сообщил, что в регионе начали готовить им временную замену для обеспечения непрерывного процесса обучения – старшекурсников педагогических специальностей ПсковГУ

«На подготовку студентов нужно время для оформления необходимых документов и медицинских справок и для погружения в школьную программу», – добавил глава региона.

Губернатор напомнил, что детям в период осенних каникул, которые в этом году решено начать 19 октября, рекомендовано оставаться дома. «Для этого на две недели будет приостановлено действие ученических проездных билетов и возвращён запрет на посещение торговых центров несовершеннолетних без сопровождения родителей», – заключил Михаил Ведерников.