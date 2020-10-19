Минфин предложил ввести налоговый вычет для занимающихся спортом россиян
Минфин предложил ввести налоговый вычет для занимающихся спортом россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт правительства России.
Предполагается, что налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей.
После доработки законопроект будет внесен в Госдуму РФ.