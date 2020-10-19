Минфин предложил ввести налоговый вычет для занимающихся спортом россиян

20:03, 19 октября 2020, ПАИ

Минфин предложил ввести налоговый вычет для занимающихся спортом россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт правительства России.

Предполагается, что налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. рублей.

После доработки законопроект будет внесен в Госдуму РФ.