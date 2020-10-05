Ученые выяснили срок жизни коронавируса и вируса гриппа на коже

20:22, 19 октября 2020, ПАИ

Ученые провели исследование и выяснили срок жизни коронавируса и вируса гриппа на коже. Об этом 19 октября сообщила газета «Известия» со ссылкой на портал Medicalxpress.

Эксперты говорят о том, что коронавирус остается активным на коже человека в течение девяти часов, что в пять раз дольше вируса гриппа.

«Девятичасовое выживание SARS-CoV-2 ( штамм вируса, вызывающего COVID-19) на коже человека может увеличить риск контактной передачи по сравнению с IAV (вирусом гриппа A), тем самым ускоряя пандемию», — говорится в сообщении.

Исследование проводилось на коже, взятой из образцов вскрытия тела умершего от коронавируса, примерно через день после смерти.

Ученые напоминают, что деактивировать вирус гриппа и коронавирус можно за 15 секунд с помощью этанола, который входит в состав дезинфицирующих средств для рук.

«Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск контактной передачи; однако частое мытье рук может снизить этот риск», — отметили специалисты.

Именно поэтому ученые поддержали рекомендации Всемирной организации здравоохранения в том, чтобы люди регулярно мыли руки.