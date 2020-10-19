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Общество

Ученые рассказали о долгосрочных последствиях заражения COVID-19

Ученые рассказали о долгосрочных последствиях заражения COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования Оксфордского университета.

Большая часть пациентов, которая перенесла заражение коронавирусом, испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех месяцев.

Согласно исследованию, в течение двух-трех месяцев 64% пациентов испытывают постоянную одышку, 55% испытывают постоянное чувство усталости. Аномалии в тканях легких отмечены у 60% пациентов, в почках - у 29%, в сердце - у 26% и в печени - у 10%. Отклонения в органах были даже у пациентов, которые перенесли заболевание не в критической форме.

 

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