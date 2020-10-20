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Культура

Наталья Гольфарб из Саратова сыграет на органе в Печорах

20 октября в 18:30 в кирхе святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится концерт органной музыки. Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов, органистка из Саратова Наталья Гольфарб, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В программе: И. С. Бах Токката и фуга ре минор, BWV 565; И. С. Бах «Хоральные прелюдии»; И. Пахельбель Чакона фа минор; Ф. Мендельсон-Бартольди Соната до минор, op.65 №2; О. Янченко «Медитация»; С. Франк «Героическая пьеса»; И. С. Бах Токката Фа мажор, BWV 540.

Наталья Гольфарб – доцент кафедры специального фортепиано (класс органа) Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Окончила Саратовскую государственную консерваторию по специальности фортепиано, Казанскую государственную консерваторию имени Н. Г. Жиганова по специальности орган. Принимала участие в мастер-классах известных европейских органистов, таких как А. ван Слейвен, Л. Ломанн, З. Сатмари, М. Шапюи, Й. Труммер, А. Гаст, Ф. Данкзагмюллер, Я. Вайнхольд, Г. Бове, Х. Давидсон, П. ван Дайк и других.

Органистка ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом. Выступает как с сольными концертами, так и в составе различных ансамблей, в сотрудничестве с Саратовским губернским театром хоровой музыки под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Л. А. Лицовой; участвовала в концертных программах академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии имени А. Г. Шнитке, Саратовского отделения Союза композиторов; выступает с симфоническим, народным оркестрами консерватории, академическим хором консерватории.

В репертуаре органистки произведения композиторов разных эпох: от музыки барокко до музыки XXI века. Активно работает над созданием транскрипций и переложений для органа соло, органа и других инструментов. Лауреат премии «Высота» за заслуги в научно-педагогической деятельности (2016 год). Награждена общественной медалью «За вклад в сохранение народных традиций» (2017 год).


 

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