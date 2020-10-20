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Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России
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Общество

Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России

В России уменьшилось количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, до 126, это 0,32% от общего количества школ в стране. Об этом говорится в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Как говорится в сообщении, всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением коронавируса. При этом уточняется, что это 0,32% от всех школ в стране.

РИА Новости пишет, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%, следует из данных министерства.

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