Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России

10:02, 20 октября 2020, ПАИ

В России уменьшилось количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, до 126, это 0,32% от общего количества школ в стране. Об этом говорится в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Как говорится в сообщении, всего в 126 школах в 36 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением коронавируса. При этом уточняется, что это 0,32% от всех школ в стране.

РИА Новости пишет, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,16%, следует из данных министерства.