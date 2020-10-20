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Общество

Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России

Фото pixabay

В России ожидают повышения цен на домашний интернет и ТВ, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Согласно исследованию, большинство российских операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов на домашний интернет, ТВ и телефонию в размере 10-20 % в 2021 году.

Более 100 компаний, которые работают на рынке отмеченных услуг, поучаствовали в опросе. Около 86 % компаний в целом ожидают роста тарифов в 2021 году. Так, две трети опрошенных (64%) прогнозируют рост тарифов на 10-15 %, еще 10 % - более чем на 20 %. При этом 12 % опрошенных полагает, что тарифы вырастут не более чем на 10 %.

Компании в качестве причин изменения цен на домашний интернет, ТВ и телефонию называли последствия пандемии, падение курса рубля, бюрократические процедуры, повышение налогов, исполнение «пакета Яровой» и другие факторы.

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