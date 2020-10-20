«Экопром» призывает псковичей отдавать предпочтение дистанционным сервисам

10:50, 20 октября 2020, ПАИ

Отдавать предпочтение дистанционным сервисам призывает псковичей «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В частности, «Экопром» напоминает о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также при посещении офисов компании.

В центрах обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Пскове и Великих Луках соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более двух человек.

Регоператор призывает по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам и воздержаться от посещения офисов. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Также обращения можно оставить в почтовом ящике, установленном на дверях центра обслуживания в Пскове.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять «Почтой России» по адресам:

— ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3;

— ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). Горячая линия регоператора: 8(800)234-24-23.