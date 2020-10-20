0
11:50
Электроэнергию отключат в семи деревнях Псковского района 21 октября
11:43
Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России
11:27
«Мой бизнес сегодня»: Игорь Захаров о пользе рекламы автосервиса во время пандемии - 6 октября. ЗВУК
11:15
Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
10:55
«Мой бизнес сегодня»: Анастасия Иванова о мерах поддержки предпринимателей в пандемию - 5 октября. ЗВУК
10:39
20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской
10:02
Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России
Еще новости
Общество

Псковская область принимает участие в проекте профориентации «Билет в будущее»

Псковская область принимает участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 — 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

В период с сентября по октябрь в реализации проекта «Билет в будущее» уже приняло участие около 3,4 тысячи учащихся из всех районов области.

Практические профориентационные мероприятия в формате профессиональных проб учащиеся Псковской области проходят до конца ноября по следующим компетенциям: парикмахерское искусство, лечебная деятельность (фельдшер), фармацевтика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, социальная работа, сухое строительство и штукатурные работы, ветеринария, документационное обеспечение управления и архивоведение, графический дизайн и производство мебели. Работа ведется на площадках партнеров проекта: Великолукский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский агротехнический колледж и Псковский политехнический колледж.

Вход на онлайн-платформу проекта доступен для всех. Без регистрации можно пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или их законные представители. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://bilet.worldskills.ru, пройти тестирование по профессиональной ориентации на данном сайте.

Кроме того, в период с 23 октября по 23 ноября в рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» будет реализован новый формат фестиваля профессии «Билет в будущее». Мероприятие будет проводиться в рамках Чемпионата Worldskills Hi-Tech — это комплексная профориентационная площадка для единовременного проведения практических мероприятий в форматах «Урок профессионального мастерства» и «Онлайн Try-a-Skill» для всех субъектов Российской Федерации. Все активности участники проходят по средствам платформы «Билет в будущее» (https://bilet.worldskills.ru) под руководством опытного наставника в формате вебинара через приложение «Zoom» или другие средства видеоконференцсвязи.

Организатор проекта «Билет в будущее» — Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Электроэнергию отключат в семи деревнях Псковского района 21 октября
20 октября 2020
Электроэнергию отключат в семи деревнях Псковского района 21 октября
Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России
20 октября 2020
Цены на домашний интернет и ТВ могут повысить в России
Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
20 октября 2020
Псковская область получит более 740 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской
20 октября 2020
20 октября церковь чтит икону Божией Матери Псково-Печерской
Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России
20 октября 2020
Число ушедших на карантин по COVID-19 школ уменьшилось в России
600 млрд рублей потеряла туротрасль из-за закрытых границ
20 октября 2020
600 млрд рублей потеряла туротрасль из-за закрытых границ
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
20 октября 2020
Публикуем видео с места возгорания бани в Пскове
Еще 30 псковичей заболели коронавирусом
20 октября 2020
Еще 30 псковичей заболели коронавирусом

Идет загрузка...