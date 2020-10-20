Псковская область принимает участие в проекте профориентации «Билет в будущее»

11:36, 20 октября 2020, ПАИ

Псковская область принимает участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 — 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

В период с сентября по октябрь в реализации проекта «Билет в будущее» уже приняло участие около 3,4 тысячи учащихся из всех районов области.

Практические профориентационные мероприятия в формате профессиональных проб учащиеся Псковской области проходят до конца ноября по следующим компетенциям: парикмахерское искусство, лечебная деятельность (фельдшер), фармацевтика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, социальная работа, сухое строительство и штукатурные работы, ветеринария, документационное обеспечение управления и архивоведение, графический дизайн и производство мебели. Работа ведется на площадках партнеров проекта: Великолукский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский агротехнический колледж и Псковский политехнический колледж.

Вход на онлайн-платформу проекта доступен для всех. Без регистрации можно пройти интерактивные тесты на погружение в профессию, получить информацию о востребованных навыках, пройти занятия на онлайн-курсах по профессиональным компетенциям. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или их законные представители. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://bilet.worldskills.ru, пройти тестирование по профессиональной ориентации на данном сайте.

Кроме того, в период с 23 октября по 23 ноября в рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» будет реализован новый формат фестиваля профессии «Билет в будущее». Мероприятие будет проводиться в рамках Чемпионата Worldskills Hi-Tech — это комплексная профориентационная площадка для единовременного проведения практических мероприятий в форматах «Урок профессионального мастерства» и «Онлайн Try-a-Skill» для всех субъектов Российской Федерации. Все активности участники проходят по средствам платформы «Билет в будущее» (https://bilet.worldskills.ru) под руководством опытного наставника в формате вебинара через приложение «Zoom» или другие средства видеоконференцсвязи.

Организатор проекта «Билет в будущее» — Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»