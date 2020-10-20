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Общество

Названа причина уязвимости пожилых людей перед коронавирусом

Заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов считает, что высокая степень уязвимости пожилых людей перед коронавирусом связана с более высоким, чем у молодых, содержанием в организме белка АСЕ2, необходимого для проникновения вируса в клетки легочной ткани. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Андрея Герасимова, инфицирование коронавирусом происходит преимущественно у людей старшего возраста поскольку у COVID-19 имеется «своеобразный механизм проникновения»: ему необходимо наличие поверхностного белка АСЕ2, количество которого нарастает с возрастом.

«При этом очень высокая заболеваемость у старшего поколения, которое является группой риска не только по инфицированию, но и по развитию тяжелых осложнений», - сказал завкафедры.

Он подчеркнул, что это одна из особенностей коронавируса на фоне других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, при которых разделение общества на группы риска не имеет выраженный характер.

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