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Общество

Школа блогеров открылась в псковском Доме детства и юношества «Радуга»

В Доме детства и юношества «Радуга» в Пскове открылась школа блогеров — студия «Медиашаг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа занятий в «Медиашаге» включает теорию и практическую часть. Учащиеся в первую  очередь  познакомятся с жанрами журналистики, поупражняются в написании текстов, приобретут навыки работы в  программе для монтажа Adobe Premiere. Завершающим этапом станет создание первого самостоятельного медиапродукта. 

Дом детства и юношества «Радуга» - одно из немногих учреждений дополнительного образования Пскова и области,  где дети  занимаются в кружках и творческих объединениях бесплатно.

Подробную информацию о школе блогеров можно узнать по телефону 29-81-51 либо в официальном сообществе «Радуги» в социальной сети «ВКонтакте.

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