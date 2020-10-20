Школа блогеров открылась в псковском Доме детства и юношества «Радуга»

15:07, 20 октября 2020, ПАИ

В Доме детства и юношества «Радуга» в Пскове открылась школа блогеров — студия «Медиашаг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа занятий в «Медиашаге» включает теорию и практическую часть. Учащиеся в первую очередь познакомятся с жанрами журналистики, поупражняются в написании текстов, приобретут навыки работы в программе для монтажа Adobe Premiere. Завершающим этапом станет создание первого самостоятельного медиапродукта.

Дом детства и юношества «Радуга» - одно из немногих учреждений дополнительного образования Пскова и области, где дети занимаются в кружках и творческих объединениях бесплатно.

Подробную информацию о школе блогеров можно узнать по телефону 29-81-51 либо в официальном сообществе «Радуги» в социальной сети «ВКонтакте.