Подъезд дома №85 А по улице Белинского отремонтировали в Пскове

16:31, 20 октября 2020, ПАИ

Жители дома №85 А по улице Белинского в Пскове обратились к главе Пскова Елене Полонской и попросили оказать содействие в решении вопроса ремонта бетонных ступенек в одном из подъездов их дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обращение с просьбой провести такой ремонт глава города направила в адрес директора управляющей компании, обслуживающей этот дом. В УК оперативно отреагировали на запрос и сразу же приступили к ремонту строительных конструкций лестничной клетки подъезда.

С 1 по 9 октября на первом этаже отремонтировали поручни ограждения лестничной клетки и бетонные ступени на лестничном марше, забетонировано образовавшееся углубление пола между входной и тамбурной дверью подъезда, проведено остекление оконного заполнения на лестничной клетке пятого этажа.