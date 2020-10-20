Микробиолог: Вакцинироваться от коронавируса лучше трезвым

19:05, 20 октября 2020, ПАИ

Разработчик «Спутника V» посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу. Также на реакцию организма на препарат влияет возраст пациентов. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

«Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания», — подчеркнул он.

Отрицательно на выработку антител влияет любые спиртные напитки, включая вино и пиво. Также у пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы. При этом Гинцбург подчеркнул, что побочные эффекты никак не зависят от возраста пациентов.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V», созданную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели.