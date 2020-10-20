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Общество

Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону

Фото: pixabay

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, как отключить слежку по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что полностью убрать слежку не получится для спецслужб, если пользователь смартфоном представляет для них интерес. Но можно избавиться от слежения ряда приложений, которые «мониторят» устройство по умолчанию в рекламных целях. Для этого достаточно просто удалить эти приложения.  

«Следят практически все установленные вами приложения. Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска», — пояснил Черток.

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