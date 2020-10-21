Только четверть школ в России подключены к скоростному интернету

08:51, 21 октября 2020, ПАИ

Только четверть школ в России подключены к скоростному интернету. Об этом свидетельствует тематический мониторинг Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет газета «Известия».

В основном, проблемы с доступом появляются из-за устаревших или некачественных роутеров, а также слаботочных сетей. Согласно национальным проектам «Цифровая экономика» и «Образование», к 2021 году городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью не менее 100 Мб/c, для сельских — показатель в два раза ниже (50 Мб/с).

Однако, как демонстрирует мониторинг ОНФ, на данный момент лишь 26% школ в стране имеют доступ в сеть со скоростью 100 Мб/с. Похвастаться такой скоростью могут 42% городских школ, 50 Мб/с и более — 34% сельских учебных заведений. При этом результаты мониторинга показали, что 1,2% школ вообще не имеют доступа к интернету. А 18% школ, несмотря на наличие кабеля для высокоскоростного подключения, имеют фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/сек.

«Сегодня идет активная цифровизация всех сфер жизни, и очевидно, что эти возможности должны быть у школ. Мы считаем, что наличие качественного доступа в интернет – это инструмент выравнивания образовательных возможностей для детей», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Самая низкая скорость интернета зафиксирована в Республике Коми, Волгоградской области, Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке.