Выпускники Ольгинской гимназии легко запустят стартап и заработают деньги

09:41, 21 октября 2020, ПАИ

Что такое мир «умных вещей», как они устроены, как с ними взаимодействовать изучают ученики 3-6 классов Ольгинской гимназии в рамках программы KinderMBA. И уже на этой неделе они написали первую в новом учебном году контрольную работу по итогам уровня «Интернет вещей» и приступили к созданию прототипов своих «умных вещей».

В учебную деятельность Ольгинской гимназии активно внедрено бизнес-образование, развивающее у детей предпринимательское мышление.

Как отмечают педагоги гимназии, в настоящее время и традиционная общеобразовательная школа использует инновационные методы обучения, всесторонне развивая способности ребенка.

Но этого не достаточно, уверены преподаватели и считают, что нужно учить детей быть успешными в современной жизни, где требуется нестандартно мыслить, быть финансово грамотным, понимать правила и условия рынка, как устроен круговорот денег в природе, какая бизнес-идея актуальна сейчас для общества и как ее реализовать.

«Именно предпринимательское сознание на 90% обуславливает финансовый успех в жизни. Поэтому в рамках бизнес-образования дети проходят курсы KinderMBA, который ориентирован на овладение практическими навыками предпринимательства и воспитание умения мыслить, как предприниматель», - считает Ольга Юрьевна Вихрова, директор Ольгинской гимназии.

Воспитанники гимназии не только успешно разбираются в законах рынка, но и создают собственные бизнес-проекты. Работая в командах, развивают гибкость мышления, учатся слышать друг друга и договариваться, выбирать наиболее оптимальное решение, раскрывают лидерский потенциал, то есть овладевают навыками XXI века, которые сделают их успешными.

Ученики гимназии уже показали прекрасные результаты на федеральном уровне. К примеру, в конце прошлого учебного года проект «Chubby Kitty» - линия одежды для сети детских торговых центров «Винни» - на общероссийской конференции в Москве по KinderMBA занял первое место в своей секции. А проект специальной коллекции детской одежды со светоотражающими элементами «Super Clothes», также для центров «Винни», - получил второе место.

«Мы работаем над тем, чтобы и в этом учебном году ребята показали столь же, а возможно, и более высокие результаты. Задача обучения в гимназии, и в частности, в рамках KinderMBA, развить в детях постоянное стремление к новым знаниям, умение видеть в трудностях новые возможности, лучше понять себя и найти любимое дело в своей жизни, которое будет вдохновлять и мотивировать идти вперед», - заключила Ольга Юрьевна.

Контакты Ольгинской гимназии:

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229-24-15

Сайт: https://olgimnaz.ru

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