0
15:43
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
14:45
Девять классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса
14:08
Псковский «митёк» стал гостем ПАИ-live
13:10
Центральную городскую котельную модернизировали в Острове
12:46
Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»
12:03
В Псковской области потеплеет до +13 градусов
11:25
В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа
Еще новости
Общество

Псковский «митёк» стал гостем ПАИ-live

Псковский «митёк», байкер и музыкант Александр Бушуев — человек, который широко известен не только в Пскове, но и далеко за его пределами.

В эфире ПАИ-live он рассказал о работе в рыболовецком колхозе и в цехе по выделке шкур, опыте в шоу-бизнесе, жизни в Америке, а также о том, как в 33 года начал рисовать и стал профессиональным художником.

Читатели Псковского агентства информации узнают, за что Александр получил орден Святой Троицы, откуда у него в шкафу смокинг и почему ему бывает голодно, но не бывает скучно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковский «митёк» стал гостем ПАИ-live Вадим Нэдик: Исключить из реестра объектов культурного наследия разрушающиеся дома на улице Труда в Пскове может только Минкульт Вадим Нэдик: Восстановление Нижних решеток на стыке Великой и Псковы не только возможно, но и необходимо Американский потомок Родзянко заинтересовался реставрацией усадьбы в Усвятах Кровля в усадьбе Родзянко требует немедленного ремонта – Вадим Нэдик Слоган «Тысяча лет русских побед» может стать официальным девизом празднования 1000-летия Усвят Вадим Нэдик стал гостем ПАИ-live #Опросник ПАИ: Надо ли переименовывать улицы Пскова с революционным уклоном, возвращая им исторические названия Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) На 30% увеличились вызовы «скорой» в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
21 октября 2020
Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе
Девять классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса
21 октября 2020
Девять классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса
Псковский «митёк» стал гостем ПАИ-live
21 октября 2020
Псковский «митёк» стал гостем ПАИ-live
Центральную городскую котельную модернизировали в Острове
21 октября 2020
Центральную городскую котельную модернизировали в Острове
Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»
21 октября 2020
Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»
В Псковской области потеплеет до +13 градусов
21 октября 2020
В Псковской области потеплеет до +13 градусов
В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа
21 октября 2020
В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа
«Экопром» рассказал псковичам, чем отличаются ТКО от строительного мусора
21 октября 2020
«Экопром» рассказал псковичам, чем отличаются ТКО от строительного мусора

Идет загрузка...