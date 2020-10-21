Псковский «митёк» стал гостем ПАИ-live

14:08, 21 октября 2020, ПАИ

Псковский «митёк», байкер и музыкант Александр Бушуев — человек, который широко известен не только в Пскове, но и далеко за его пределами.

В эфире ПАИ-live он рассказал о работе в рыболовецком колхозе и в цехе по выделке шкур, опыте в шоу-бизнесе, жизни в Америке, а также о том, как в 33 года начал рисовать и стал профессиональным художником.

Читатели Псковского агентства информации узнают, за что Александр получил орден Святой Троицы, откуда у него в шкафу смокинг и почему ему бывает голодно, но не бывает скучно.