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Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе

В Порховском районе при пожаре в доме погибла собака. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

21 октября около 13:00 поступило сообщение о том, что горит дом в деревне Береза Порховского района. На место происшествия выехали три пожарные машины.

Причиной возгорания могла стать затопленная печь. Соседние дома удалось спасти соседям и прибывшим пожарным. Подробности уточняются.

При пожаре погибла собака. Хозяев на момент возгорания дома не было.

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