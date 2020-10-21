Собака погибла при пожаре в доме в Порховском районе

15:07, 21 октября 2020, ПАИ

В Порховском районе при пожаре в доме погибла собака. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

21 октября около 13:00 поступило сообщение о том, что горит дом в деревне Береза Порховского района. На место происшествия выехали три пожарные машины.

Причиной возгорания могла стать затопленная печь. Соседние дома удалось спасти соседям и прибывшим пожарным. Подробности уточняются.

При пожаре погибла собака. Хозяев на момент возгорания дома не было.