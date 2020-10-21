Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы
20 октября в Псковском облсовпрофе состоялось организационное собрание и жеребьевка команд - участников первого этапа городской спартакиады среди трудовых коллективов предприятий и организаций города Пскова по мини-футболу.
Организаторами спартакиады выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова совместно с ПРОО «Федерация компьютерного спорта». Партнер проекта – СОП Псковский облсовпроф.
Представителей команд приветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Как он отметил, в рамках профсоюзного движения проходит немало спортивных состязаний и профсоюзы всегда активно поддерживают подобные мероприятия, поскольку они, прежде всего, вызывают огромный интерес участников, а также объединяют и помогают развивать деловое и дружеское общение.
«В новом сезоне турнира «Вызов» участвуют 18 команд. Приятно, что добавляются новые предприятия города Пскова. Среди них и организации, где есть профсоюзные активы. И мы надеемся, что в трудовых коллективах, где пока не создано профсоюзных первичек, благодаря нашему активному сотрудничеству они все-таки появятся», - отметил Игорь Иванов.
Первый матч футбольного турнира «Вызов» состоялся летом 2017 года между командами «Простории» и «Межрегионгаза» на стадионе «Машиностроитель» и вызвал немалый интерес у многих псковских предприятий. Сразу же к футбольным состязаниям присоединились команды «Ростелекома» и ГТРК «Псков». Популярность таких футбольных матчей быстро набирала обороты, и желающих бросить вызов сопернику на футбольном поле становилось все больше. В итоге появился городской корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Пскова.
Как говорят организаторы состязаний, участие в турнире поднимает корпоративный дух предприятий, расширяет деловые контакты в неформальной обстановке, способствует укреплению положительного имиджа компаний и, конечно, помогает популяризации здорового образа жизни в коллективах. Соревнования будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Результаты жеребьевки 6 сезона корпоративного футбольного турнира «Вызов»:
ГРУППА А
|
№
|
КОМАНДА
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ МП
|
0
|
1
|
ПЭМЗ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Ростелеком
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
PSKProc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
ЦПТ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
ГРУППА В
|
№
|
КОМАНДА
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ МП
|
0
|
1
|
РЖД
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
СКТ-Групп
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Теплосети
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Реставрационные мастерские
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Йуракорпорейшн
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
ГРУППА С
|
№
|
КОМАНДА
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ МП
|
0
|
1
|
DNS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Экокабель
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Водоканал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Эльдорадо
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Таможня
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
ГРУППА D
|
№
|
КОМАНДА
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ МП
|
0
|
1
|
Псковвтормет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Уклад
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
БитАвто
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Псковавтотранс
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0