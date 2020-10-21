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Общество

Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы

20 октября в Псковском облсовпрофе состоялось организационное собрание и жеребьевка команд - участников первого этапа городской спартакиады среди трудовых коллективов предприятий и организаций города Пскова по мини-футболу.

Организаторами спартакиады выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова совместно с ПРОО «Федерация компьютерного спорта». Партнер проекта – СОП Псковский облсовпроф.

Представителей команд приветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Как он отметил, в рамках профсоюзного движения проходит немало спортивных состязаний и профсоюзы всегда активно поддерживают подобные мероприятия, поскольку они, прежде всего, вызывают огромный интерес участников, а также объединяют и помогают развивать деловое и дружеское общение.

«В новом сезоне турнира «Вызов» участвуют 18 команд. Приятно, что добавляются новые предприятия города Пскова. Среди них и организации, где есть профсоюзные активы. И мы надеемся, что в трудовых коллективах, где пока не создано профсоюзных первичек, благодаря нашему активному сотрудничеству они все-таки появятся», - отметил Игорь Иванов.

Первый матч футбольного турнира «Вызов» состоялся летом 2017 года между командами «Простории» и «Межрегионгаза» на стадионе «Машиностроитель» и вызвал немалый интерес у многих псковских предприятий. Сразу же к футбольным состязаниям присоединились команды «Ростелекома» и ГТРК «Псков». Популярность таких футбольных матчей быстро набирала обороты, и желающих бросить вызов сопернику на футбольном поле становилось все больше. В итоге появился городской корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Пскова.

Как говорят организаторы состязаний, участие в турнире поднимает корпоративный дух предприятий, расширяет деловые контакты в неформальной обстановке, способствует укреплению положительного имиджа компаний и, конечно, помогает популяризации здорового образа жизни в коллективах. Соревнования будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Результаты жеребьевки 6 сезона корпоративного футбольного турнира «Вызов»:

ГРУППА А

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ МП

0

1

ПЭМЗ

0

0

0

0

0-0

0

2

Ростелеком

0

0

0

0

0-0

0

3

PSKProc

0

0

0

0

0-0

0

4

ЦПТ

0

0

0

0

0-0

0

 

 

ГРУППА В

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ МП

0

1

РЖД

0

0

0

0

0-0

0

2

СКТ-Групп

0

0

0

0

0-0

0

3

Теплосети

0

0

0

0

0-0

0

4

Реставрационные мастерские

0

0

0

0

0-0

0

5

Йуракорпорейшн

0

0

0

0

0-0

0

 

ГРУППА С

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ МП

0

1

DNS

0

0

0

0

0-0

0

2

Экокабель

0

0

0

0

0-0

0

3

Водоканал

0

0

0

0

0-0

0

4

Эльдорадо

0

0

0

0

0-0

0

5

Таможня

0

0

0

0

0-0

0

 

 

ГРУППА D

КОМАНДА

И

В

Н

П

МЗ МП

0

1

Псковвтормет

0

0

0

0

0-0

0

2

Уклад

0

0

0

0

0-0

0

3

БитАвто

0

0

0

0

0-0

0

4

Псковавтотранс

0

0

0

0

0-0

0
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