Футбольный турнир «Вызов» поддержали псковские профсоюзы

17:30, 21 октября 2020, ПАИ

20 октября в Псковском облсовпрофе состоялось организационное собрание и жеребьевка команд - участников первого этапа городской спартакиады среди трудовых коллективов предприятий и организаций города Пскова по мини-футболу.

Организаторами спартакиады выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова совместно с ПРОО «Федерация компьютерного спорта». Партнер проекта – СОП Псковский облсовпроф.

Представителей команд приветствовал председатель облсовпрофа Игорь Иванов. Как он отметил, в рамках профсоюзного движения проходит немало спортивных состязаний и профсоюзы всегда активно поддерживают подобные мероприятия, поскольку они, прежде всего, вызывают огромный интерес участников, а также объединяют и помогают развивать деловое и дружеское общение.

«В новом сезоне турнира «Вызов» участвуют 18 команд. Приятно, что добавляются новые предприятия города Пскова. Среди них и организации, где есть профсоюзные активы. И мы надеемся, что в трудовых коллективах, где пока не создано профсоюзных первичек, благодаря нашему активному сотрудничеству они все-таки появятся», - отметил Игорь Иванов.

Первый матч футбольного турнира «Вызов» состоялся летом 2017 года между командами «Простории» и «Межрегионгаза» на стадионе «Машиностроитель» и вызвал немалый интерес у многих псковских предприятий. Сразу же к футбольным состязаниям присоединились команды «Ростелекома» и ГТРК «Псков». Популярность таких футбольных матчей быстро набирала обороты, и желающих бросить вызов сопернику на футбольном поле становилось все больше. В итоге появился городской корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Пскова.

Как говорят организаторы состязаний, участие в турнире поднимает корпоративный дух предприятий, расширяет деловые контакты в неформальной обстановке, способствует укреплению положительного имиджа компаний и, конечно, помогает популяризации здорового образа жизни в коллективах. Соревнования будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Результаты жеребьевки 6 сезона корпоративного футбольного турнира «Вызов»:

ГРУППА А

№ КОМАНДА И В Н П МЗ МП 0 1 ПЭМЗ 0 0 0 0 0-0 0 2 Ростелеком 0 0 0 0 0-0 0 3 PSKProc 0 0 0 0 0-0 0 4 ЦПТ 0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА В

№ КОМАНДА И В Н П МЗ МП 0 1 РЖД 0 0 0 0 0-0 0 2 СКТ-Групп 0 0 0 0 0-0 0 3 Теплосети 0 0 0 0 0-0 0 4 Реставрационные мастерские 0 0 0 0 0-0 0 5 Йуракорпорейшн 0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА С

№ КОМАНДА И В Н П МЗ МП 0 1 DNS 0 0 0 0 0-0 0 2 Экокабель 0 0 0 0 0-0 0 3 Водоканал 0 0 0 0 0-0 0 4 Эльдорадо 0 0 0 0 0-0 0 5 Таможня 0 0 0 0 0-0 0

ГРУППА D