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Общество

Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября

Фото: пресс-служба муниципалитета

Не позже 23 октября дадут отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

21 октября глава города Пскова Елена Полонская выехала к дому № 21 на улице Гражданской, где завершается монтаж системы отопления в рамках капремонта. Как сообщил представитель компании-подрядчика, в квартиры третьего и четвертого подъездов уже началась подача теплоносителя, сейчас специалисты занимаются развоздушиванием радиаторов. Жильцы первого и второго подъездов получат отопление не позднее 23 октября.

Фото: пресс-служба муниципалитета

Псковичи рассказали главе города о том, что в управляющей компании отказываются принимать заявления на перерасчет за отопление. Елена Полонская пообещала разобраться в ситуации. Кроме того, жильцы дома № 21 на ул. Гражданской также сообщили, что после того, как управляющая компания стала взимать плату за общедомовые нужды не по показателям приборов учета, а по нормативам, платежи существенно выросли. Им было разъяснено, что решением общедомового собрания они могут сами изменить принцип расчета данных платежей.

Ранее псковичи, проживающие в этом доме, пожаловались, что в их квартиры так и не началась подача тепла, так как в начале августа в рамках региональной программы капремонта началась замена системы отопления, но до сих пор работы не завершились.

После контрольного выезда на место, который состоялся 19 октября, глава города заявила, что возьмет ситуацию на контроль, и сообщила о намерении совершить повторные выезды по данному адресу, чтобы убедиться, что подрядчик выполнил свои обязательства, а в квартирах псковичей появилось тепло. Следующий такой выезд запланирован на 23 октября.

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