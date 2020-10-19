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Общество

Монтаж систем отопления завершается в доме №21 по улице Гражданской в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Монтаж систем отопления завершается в доме №21 по улице Гражданской в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В понедельник, 19 октября, глава города Елена Полонская совершила контрольный выезд, в рамках которого проверила выполнение подрядчиком своих обязательств по монтажу систем отопления. Во встрече с жильцами дома также принял участие депутат Григорий Турчин.

Ранее жители дома жаловались на отсутствие подачи тепла в их квартиры. Они пояснили, что в начале августа в рамках региональной программы капитального ремонта началась замена системы отопления, но до сих пор работы не завершились.

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

На сегодняшний день полностью смонтированы новые системы отопления в третьем и четвертом подъездах, специалисты уже приступили к подаче тепла. Монтаж систем отопления в первом и втором подъездах завершится на днях.

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