115 расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе за время раскопок

21:14, 21 октября 2020, ПАИ

За время раскопок в Псковском районе нашли останки 115 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных в годы войны, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на слова директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева.

По его словам, всего в Псковском районе было выделено четыре места раскопок. На месте концентрационного лагеря «Моглино» было найдено 27 военнопленных и 24 мирных жителей. Директор фонда предположил, что еще два человека могут быть захоронены под дорогой, которую никто не будет копать.

У деревни Андрохново смогли найти останки 44 человек. Кроме того, во время раскопок было обнаружено место диаметром четыре метра, где сжигали погибших. Юрий Алекссев добавил, что там могли сжечь несколько сотен человек.

Возле бывшего салотопного завода поисковики нашли останки 19 человек, а около деревни Глоты Псковского района были найдены останки одного человека.

По словам директора фонда, известны фамилии 20-30 найденных погибших местных жителей. Он предполагает, что в Андрохново нашли останки братьев Молотковых, расстрелянных за диверсионную деятельность против немекцко-фашистских захватчиков. Юрий Алексеев добавил, что поисковики нашли два простреленных черепа, которые принадлежали подросткам. Он допустил вероятность того, что их могила может быть пуста.