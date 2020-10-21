0
22:57
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
22:51
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
22:20
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21:34
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
20:06
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:56
Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября
19:09
В компании «Экопром» сменился руководитель
Еще новости
Общество

115 расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе за время раскопок

Фото: Юрий Алексеев.

За время раскопок в Псковском районе нашли останки 115 мирных жителей и военнопленных, расстрелянных в годы войны, пишет газета «Псковская правда» со ссылкой на слова директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева.

По его словам, всего в Псковском районе было выделено четыре места раскопок. На месте концентрационного лагеря «Моглино» было найдено 27 военнопленных и 24 мирных жителей. Директор фонда предположил, что еще два человека могут быть захоронены под дорогой, которую никто не будет копать.

У деревни Андрохново смогли найти останки 44 человек. Кроме того, во время раскопок было обнаружено место диаметром четыре метра, где сжигали погибших. Юрий Алекссев добавил, что там могли сжечь несколько сотен человек.

Возле бывшего салотопного завода поисковики нашли останки 19 человек, а около деревни Глоты Псковского района были найдены останки одного человека.

По словам директора фонда, известны фамилии 20-30 найденных погибших местных жителей. Он предполагает, что в Андрохново нашли останки братьев Молотковых, расстрелянных за диверсионную деятельность против немекцко-фашистских захватчиков. Юрий Алексеев добавил, что поисковики нашли два простреленных черепа, которые принадлежали подросткам. Он допустил вероятность того, что их могила может быть пуста. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
21 октября 2020
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
21 октября 2020
Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
21 октября 2020
Пикет против дистанционного образования состоится в Пскове
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
21 октября 2020
Псковский музей-заповедник опубликовал список экскурсий и программ на выходные
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 октября 2020
Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября
21 октября 2020
Отопление в квартиры дома № 21 на улице Гражданской в Пскове дадут не позже 23 октября
В компании «Экопром» сменился руководитель
21 октября 2020
В компании «Экопром» сменился руководитель
Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами
21 октября 2020
Несовершеннолетнюю студентку не пустили в магазин за продуктами

Идет загрузка...