Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли в Псковском районе

15:43, 21 октября 2020, ПАИ

В Псковском районе нашли массовое захоронение расстрелянных мирных жителей. Об этом рассказал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook.

Возле деревни Глоты Псковского района военные поисковики обнаружили массовое место расстрела и захоронение мирных жителей.

«Похоже, в захоронении есть останки ребенка, - отметил Юрий Алексеев. - Численность расстрелянных пока что не установлена».

По предварительным данным, там находится более 20 человек.

«В захоронении найдены гильзы и целый патрон к вальтеру ПП облегченному, калибра 6,3 на 15 мм», - добавил Алексеев.

Ранее массовое захоронение мирных жителей нашли под Псковом. В захоронении в Моглино обнаружили останки 29 красноармейцев.