Картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов

08:32, 22 октября 2020, ПАИ

На аукционе Sotheby's картину британского уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» (Show me the Monet) продали за £7,6 млн ($9,8 млн). Об этом сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

Как пишет газета «Известия», по оценке экспертов, стоимость картины составляла от £3 млн до £5 млн ($3,9–6,5 млн). Работа является отсылкой к картине Клода Моне «Японский мостик», однако на полотне также изображено общество потребления в виде торчащих из пруда тележек из супермаркета.

Торги шли всего восемь минут, в итоге картину купил азиатский инвестор.

«Покажи мне Моне» стала самой дорогой картиной Бэнкси, купленной с аукциона. Его полотно Devolved Parliament с сидящими в британском парламенте обезьянами в 2019 году продали за £9,9 млн ($12 млн).