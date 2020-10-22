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Общество

Город Дно снова стал самым матерящимся в России

Город Дно в Псковской области, как и в прошлом году, выиграл своеобразный антирейтинг населенных пунктов, чьи жители чаще всего пользуются ненормативной лексикой в социальных сетях.

Город с населением в 7 тысяч человек, по данным digital-агентства «Интериум», занял первое место в «списке матерщинников» с индексом 1786,05. У ближайшего «преследователя», Краснодара, этот индекс почти в 14 раз меньше — 131,87. На третьем месте - Москва, затем Калининград, Санкт-Петербург, Анапа, Мурманск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск и Владивосток.

Эксперты отметили, что количество мата в соцсетях за последний год выросло почти вдвое. Специалисты связывают это с ограничениями по коронавирусу и финансовыми трудностями россиян.

Дно – небольшой городок на пересечении двух крупных железных дорог. Одна из них связывает Псков и Москву, другая – Витебск и Петербург. Это место вошло в историю в 1917 году. Поезд Николая II, который следовал в Царское Село, революционеры развернули и отправили на станцию Дно, где состав простоял несколько часов. Именно здесь последний российский император принял решение отречься от престола и уже в Пскове подписал соответствующий документ.

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