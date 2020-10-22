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Общество

Скончалась псковский педагог Ирина Прозоровская

21 октября на 73-м году жизни скончалась псковский педагог, заслуженный учитель России Ирина Прозоровская, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ирины Прозоровской. Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал ее, имел счастье с ней трудиться», – отметили в комитете. 

Отпевание состоится 23 октября в 13:00 в храме Александра Невского.

Ирина Прозоровская 48 лет трудилась в системе образования Псковской области: работала учителем, более 10 лет была заместителем директора гуманитарного лицея Пскова, около 10 лет работала специалистом управления образования администрации Пскова, 11 лет – в комитете по образованию Псковской области. Педагог была награждена знаком отличия «Отличник народного просвещения РСФСР», имела почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

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