Онищенко назвал перчатки проверенным способом защиты от коронавируса

21:42, 22 октября 2020, ПАИ

Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи коронавируса. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает «Интерфакс».

Он также обратил внимание, что чрезмерное использование антисептика может повредить микрофлору кожи и тем самым нанести вред рукам. «Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки – способ проверенный», – отметил Геннадий Онищенко.

Депутат подчеркнул, что не согласен с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова о неэффективности использования перчаток. «Нужно перчатками пользоваться и учить людей, всему нужно учить людей», – пояснил Онищенко.

Ранее Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток – избыточная мера и лучше всего пользоваться антисептиками.