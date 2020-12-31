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Общество

Что россияне попросили у Деда Мороза на Новый год. Опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год, пишет РИА Новости.

На вопрос: «Если бы в этом году вы писали письмо Деду Морозу, то что бы вы попросили в подарок?», чаще всего граждане отвечали, что загадали бы здоровье себе, родственникам и всем людям (29 %), на втором месте - окончание пандемии, вакцина от коронавируса и отмена ограничений (11 %), третье место поделили между собой желания хорошей жизни, повышения пенсии и мира во всем мире (по 8 % соответственно).

Также респонденты хотели бы в подарок на Новый год деньги и материальное благополучие (7 %), наличие работы (6 %), улучшения в медицине (5 %), квартиру или дачу, смену правительства, понижение цен на все и повышение зарплаты (4 %). При этом 13 % не стали бы писать письмо Деду Морозу, а 23 % отметили другой вариант ответа.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

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