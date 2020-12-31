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Общество

Пропавшего в октябре 64-летнего мужчину ищут в Опочецком районе

В Опочецком районе ищут пропавшего 64-летнего мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

64-летний Геннадий Анхаев ушел из дома 15 октября 2020 года и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, звоните по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

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