Пропавшего в октябре 64-летнего мужчину ищут в Опочецком районе
В Опочецком районе ищут пропавшего 64-летнего мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
64-летний Геннадий Анхаев ушел из дома 15 октября 2020 года и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 173 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, звоните по номеру 8(800)700-54-52 или 112.