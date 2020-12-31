Районки работают в первую очередь для жителей районов – Антон Сергеев
Районки работают в первую очередь для жителей районов. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 30 декабря.
«Районки доказали не только жизнеспособность, но и умение быстро и качественно работать, - подчеркнул Антон Сергеев. – Они реально все двинулись вперед, у них у всех выросли аккаунты в социальных сетях».
Сергеев отметил, что районки остались районными газетами и упор на муниципальный контент сохранился.
«Все-таки это районная газета, она для людей в районе, в первую очередь. А во-вторую очередь, это некие проводники идеи единого госхолдинга», - подчеркнул советник губернатора.
Также он отметил, что бумажному носителю тяжело конкурировать с интернетом.
«Я не думаю, что газеты умрут, я не верю, что умрет печатка, - заметил Сергеев. – Другое дело, что выживать им непросто».
Антон Сергеев подчеркнул, что основная масса в районах ориентирована на районные газеты, их читают местные жители и показатели районных газет подросли.