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Районки работают в первую очередь для жителей районов – Антон Сергеев

Фото Андрея Степанова

Районки работают в первую очередь для жителей районов. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 30 декабря.

«Районки доказали не только жизнеспособность, но и умение быстро и качественно работать, - подчеркнул Антон Сергеев. – Они реально все двинулись вперед, у них у всех выросли аккаунты в социальных сетях».

Сергеев отметил, что районки остались районными газетами и упор на муниципальный контент сохранился.

«Все-таки это районная газета, она для людей в районе, в первую очередь. А во-вторую очередь, это некие проводники идеи единого госхолдинга», - подчеркнул советник губернатора.

Также он отметил, что бумажному носителю тяжело конкурировать с интернетом.

«Я не думаю, что газеты умрут, я не верю, что умрет печатка, - заметил Сергеев. – Другое дело, что выживать им непросто».

Антон Сергеев подчеркнул, что основная масса в районах ориентирована на районные газеты, их читают местные жители и показатели районных газет подросли.

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