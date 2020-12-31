Рекламодатели внимательно следят за аудиторией интернет-СМИ, считает Антон Сергеев

17:46, 30 декабря 2020, ПАИ

За аудиторией интернет-СМИ внимательно следят рекламодатели. Об этом заявил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live 30 декабря.

«Рекламодатель смотрит на счётчики, частоту и количество трафика, там много разных параметров, – рассказал Антон Сергеев. – Если большой трафик, а точки входа маленькие – это говорит о том, что трафик не совсем чист».

По словам советника губернатора, сейчас обращают внимание на всё, в том числе на то, откуда приходят посетители, из какого региона.

«Статистика очень важна, это большое поле для понимания, кто читает, зачем, живой трафик или нет», – отметил Сергеев.